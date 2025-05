Kabel von Nvidias RTX 5090 schmoren weiter durch

Besitzer der im Januar vorgestellten Grafikkarten der RTX-50xx-Serie von Nvidia werden weiter von Problemen heimgesucht. Dass die Stecker des Premium-Modells 5090 schmelzen können, ist bereits länger bekannt. Abhilfe sollte unter anderem ein neues Kabel von MSI bieten. Bei diesem sieht man bei der Montage dank dem knallgelben Stecker, ob es wirklich eingesteckt ist.Helfen tut das offenbar wenig, wie einem Reddit-Threat eines betroffenen Nutzers zu entnehmen ist ( via "Toms Hardware"). Nach rund zwei Monaten Betrieb in Kombination mit einem Corsair HX1500i Netzteil mit 1500 Watt tauchten Grafikprobleme zusammen mit der Fehlermeldung, dass das DisplayPort-Kabel nicht verbunden sei. Auf der Suche nach dem Fehler stiess der Nutzer dann auf die völlig durchgebrannten Pins an seinem MSI-Kabel (siehe Bild unten).Offenbar war nur das Kabel selbst verschmort, die Pins an der Karte selbst funktionierten noch. Trotzdem ist das Problem auf die Bauart des Steckers an der Grafikkarte zurückzuführen. Das Problem ist übrigens nicht mal neu: Bereits Besitzer der 40xx-Serie berichteten bereits von durchgebrannten Kabeln. (win)