cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Bund lanciert offenen Open-Source-Katalog mit Eigenentwicklungen
Quelle: Depositphotos

Bund lanciert offenen Open-Source-Katalog mit Eigenentwicklungen

Der Bund startet mit einem offenen Katalog der Eigenentwicklungen unter Open-Source-Lizenzen. Damit soll Transparenz und die Wiederverwertung gefördert werden.
3. Dezember 2025

     

Der Bund hat einen neuen zentralen Katalog für Open-Source-Software lanciert. Die Plattform listet sämtliche seit dem 1. Januar 2024 von den Bundesbehörden entwickelte und als Open Source veröffentlichte Software auf. Abrufbar ist der Katalog unter der URL opensource.admin.ch. Die Übersicht, die der offene Katalog bietet, soll den Mehrwert und die Wiederverwertbarkeit der mit Steuergeldern entwickelten Open-Source-Software gewährleisten.


Laut dem Bundesgesetzes über den Einsatz elektronischer Mittel zur Erfüllung von Behördenaufgaben (EMBAG) müssen Bundesbehörden den Quellcode zu neu entwickelten Anwendungen freigeben. Damit sollen Transparenz, Effizient und die Wiederverwertung der Eigenentwicklungen von Bundesbehörden sichergestellt werden. "Ganz im Sinne des Prinzips 'Public Money, Public Code'", wie es vonseiten der Landesregierung heisst.
Der Katalog wurde Anfang Oktober aufgeschaltet. Gemeinsam mit der Open-Source-Community und der Wirtschaft soll der Katalog nun weiterentwickelt und gepflegt werden. Verschiedene Verwaltungsstellen arbeiten derzeit daran, weiteren Quellcode zu veröffentlichen, wie die Bundeskanzlei auf Anfrage angibt. Inhaltlich bieten die Einträge im Katalog jeweils die wichtigsten Infos (Name, Kurzbeschreibung, Urheber-Organisation) sowie eine kurze Dokumentation. Weiter sind Links zum jeweiligen Gitub-Repo und die Lizenz, unter der die Software veröffentlicht wird, verfügbar.


Im gleichen Zug dokumentiert die Bundeskanzlei auch das jüngste Beiratstreffen Digitale Schweiz, im Rahmen dessen der Katalog vorgestellt wurde. In diesem tauschen sich jeweils Mitglieder des Bundesrates und der Bundeskanzler mit Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Behörden und Zivilgesellschaft zu vom Bundesrat definierten Themen der digitalen Transformation aus. Das Beiratstreffen am 1. Dezember drehte sich um Open-Source-Software. Aus diesem ging hervor, dass Open Source weiter und künftig noch stärker gefördert werden soll – nicht zuletzt, weil mit den Bemühungen rund um quelloffene Software die digitale Souveränität des Landes aktiv gefördert werden kann. (win)


Weitere Artikel zum Thema

CIO-Interview: «Ich war Hermes-Jünger, aber ich habe konvertiert»

 12. November 2025 - Beim Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG läuft seit nunmehr acht Jahren das 400-Millionen-Transformationsprojekt DaziT. Norbert Zurwerra, CIO und Chef Digitale Services des BAZG, mitverantwortlich für diese Mammutaufgabe, im Gespräch.

Bundesrat will Regeln für Facebook, Tiktok und Co. verankern

 30. Oktober 2025 - Suchmaschinenbetreiber und Social-Media-Giganten wie Facebook oder X sollen in der Schweiz gesetzlich verpflichtet werden, Verfahren zur Meldung von Inhalten bereitzustellen, über Löschungen zu informieren und Transparenzvorgaben zu erfüllen.

Abhängigkeit als Geschäftsmodell: Matthias Stürmer im Interview

 9. Oktober 2025 - Warum die Abhängigkeit von Microsoft so gross ist, wie die Charme-Offensiven von Big Tech einzuordnen sind und wie eine Open-Source-Strategie ein Weg aus dem Lock-in werden kann. Beschaffungsspezialist und Open-Source-Fürsprecher Matthias Stürmer im Interview.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Welche Farbe hatte Rotkäppchens Kappe?
Cisco: Doppelter Einsatz für eine belastbare Infrastruktur
OPTIMAL SYSTEMS verstärkt Schweizer Präsenz mit Inacta
Netzwerk neu denken
Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's
Advertorial

Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's

Cyberangriffe auf Schweizer Unternehmen haben 2025 einen neuen Höchststand erreicht. Wer seine digitale Sicherheit dem Zufall überlässt, setzt nicht nur seine Daten, sondern auch Vertrauen, Reputation und Business aufs Spiel. Besonders betroffen sind kleine und mittlere Unternehmen (KMUs), die oft mit begrenzten Ressourcen gegen eine zunehmend professionelle Bedrohungslage kämpfen. Die Angreifer agieren gezielt, automatisiert und werden durch KI unterstützt.
Sichere Netze für die hybride Arbeitswelt.
KI-Schutzwall: IBMs Echtzeit-Lösungen
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER