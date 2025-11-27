cnt
Windows 11 vereinfacht App-Updates und Deinstallation
Quelle: Depositphotos

Microsoft vereinfacht in Windows 11 die Verwaltung von Apps: Programme lassen sich künftig direkt im Store deinstallieren, und App-Updates können über eine neue Seite in den Einstellungen angestossen werden.
27. November 2025

     

Unter Windows 11 sollen sich Apps künftig direkt im Microsoft Store entfernen lassen, während Aktualisierungen zentral über eine neue App-Updates-Seite in den Einstellungen verwaltet werden. Laut Microsoft werden diese Änderungen mit dem Windows 11 Insider Preview Build 26220.7271 verteilt und zunächst in den Dev- und Beta-Kanälen validiert. Das Unternehmen erklärt im Windows-Blog, man reagiere damit auf Rückmeldungen aus dem Insider-Programm und wolle die tägliche Arbeit für IT-Profis und Endanwender vereinfachen.

Nach Angaben von Microsoft soll die neue App-Verwaltung die bisher zersplitterten Wege über klassische Systemsteuerung, moderne Einstellungs-App und Microsoft Store zusammenführen. Die Anpassungen orientieren sich demnach an der Logik mobiler Betriebssysteme, bei denen Installation und Deinstallation von Anwendungen meist an einem zentralen Ort erfolgen.


Parallel führt Microsoft eine neue Seite für App-Updates in den Windows-Einstellungen ein. Nach Unternehmensangaben können Anwender dort Aktualisierungen prüfen und installieren, ohne die Store-App öffnen zu müssen, was insbesondere in eingeschränkten Umgebungen wie Firmennetzwerken hilfreich sein soll. Die Update-Funktion greift weiterhin auf die Infrastruktur des Microsoft Store zurück, weshalb Software, die per Sideloading aus externen Quellen installiert wurde, auch künftig manuell gepflegt werden muss. (dow)


