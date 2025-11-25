OpenAI und Jony Ive teasern neuen Prototyp ihrer KI-Hardware

Altman und Ive zeigen sich überzeugt, dass man mit dem KI-Gerät nun ins Schwarze getroffen hat und schwärmen im Gespräch entsprechend. Es soll ein einfaches Gerät sein, das Freude erzeugt, so Altman vollmundig. Ive zeigt sich derweil überzeugt, dass die Menschen in diesen eher schweren Zeiten ein Gerät haben wollen, das sich selbst nicht ganz so ernst nimmt und Spass macht.Was dabei immer noch komplett fehlt: Irgendwelche konkreten Angaben darüber, um welche Art von Gerät es sich bei OpenAIs Hardware handeln soll. Gerüchte sprechen von einem Gadget, das ungefähr die Grösse eines Smartphones hat, aber keinen Screen.Auf den Markt kommen soll das OpenAI-Device in "weniger als zwei Jahren", wenn man Altman Glauben schenken will. (win)