OpenAI und Jony Ive teasern neuen Prototyp ihrer KI-Hardware
Quelle: Depositphotos

OpenAI und Jony Ive teasern neuen Prototyp ihrer KI-Hardware

OpenAI will nicht nur Software verkaufen – künftig soll es ein KI-Gerät geben, welches derzeit in Zusammenarbeit mit iPhone-Designer Jony Ive konzipiert wird. Beim aktuellen Prototyp scheint man sich nun gefunden zu haben.
25. November 2025

     

Seit OpenAI das Start-up von Apples ehemaligem Star-Designer Jony Ive übernommen hat, ist klar: OpenAI-CEO Sam Altman will das Portfolio seines Unternehmens klar über LLMs und KI-Software hinaus erweitern. Das Unternehmen soll dereinst auch KI-Hardware verkaufen ("Swiss IT Magazine" berichtete). Nun haben Altman und Ive in einem Interview erneut über das ominöse Gerät gesprochen (via "The Verge"), das sie gemeinsam lancieren wollen. Es gebe nun einen neuen Prototyp, mit dem man sich bei OpenAI offenbar zufrieden zeigt. Von einem Prototyp hatte OpenAI zwar bereits im Rahmen der Übernahme gesprochen, beim aktuellen Design konnte man sich nun aber offenbar einigen.
Altman und Ive zeigen sich überzeugt, dass man mit dem KI-Gerät nun ins Schwarze getroffen hat und schwärmen im Gespräch entsprechend. Es soll ein einfaches Gerät sein, das Freude erzeugt, so Altman vollmundig. Ive zeigt sich derweil überzeugt, dass die Menschen in diesen eher schweren Zeiten ein Gerät haben wollen, das sich selbst nicht ganz so ernst nimmt und Spass macht.

Was dabei immer noch komplett fehlt: Irgendwelche konkreten Angaben darüber, um welche Art von Gerät es sich bei OpenAIs Hardware handeln soll. Gerüchte sprechen von einem Gadget, das ungefähr die Grösse eines Smartphones hat, aber keinen Screen.


Auf den Markt kommen soll das OpenAI-Device in "weniger als zwei Jahren", wenn man Altman Glauben schenken will. (win)


