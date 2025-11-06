cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
DRAM-Preise explodieren, auch Consumer-Produkte betroffen
Quelle: Depositphotos

DRAM-Preise explodieren, auch Consumer-Produkte betroffen

Die Vertragspreise für DRAM zwischen Herstellern und Grosskunden sind wegen dem KI-Boom in einem Jahr um mehr als 170 Prozent gestiegen. Endverbraucher werden die Auswirkungen davon wohl 2026 zu spüren bekommen.
6. November 2025

     

Die Preise für DRAM explodieren aufgrund des KI-Hypes regelrecht. "CTEE" meldet (via "Toms Hardware"), dass die Vertragspreise für DRAM im dritten Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 170 Prozent gestiegen sind. Die Vertragspreise gelten für den Handel zwischen den Speicher-Herstellern und ihren Grosskunden.

Während diese Vertragspreise im Moment nur Grosskunden und Gerätehersteller betreffen, dürfte die Entwicklung in den kommenden Monaten auch Auswirkungen auf die Endpreise für kleinere Kunden und Endverbraucher haben. Aktuell betreffen die Engpässe und Preissteigerungen vor allem noch Hardware für KI-Rechenzentren.


Durch die damit einhergehenden strategischen Anpassungen der Speicherhersteller dürften voraussichtlich auch die Preise für DDR5-Produkte im kommenden Jahr entscheidend steigen. Im Handel zeichnete sich zwischen den Sommermonaten und heute bereits erste entscheidende Preiserhöhungen ab. Laut dem Bericht vermuten viele Experten aufgrund bestehender Vertragslaufzeiten, dass sich diese Preisentwicklung nach oben ausserdem nun über mehrere Jahre hinweg weiterziehen wird. (win)


Weitere Artikel zum Thema

Intel-CPUs der 13. und 14. Generation werden spürbar teurer

 19. Oktober 2025 - Intel hat die Prozessorpreise der letzten CPU-Generationen um 10 Prozent angehoben. Mittlerweile machen sich weltweit deutlich höhere Preissteigerungen bemerkbar, auch in der Schweiz.

Lieferengpässe treiben Preise von HHDs und SSDs in die Höhe

 17. September 2025 - Festplatten für Server sind aufgrund der zahlreichen neu gebauten KI-Rechenzentren Mangelware, die Hersteller waren nicht auf den Ansturm vorbereitet. Das soll nun auch Auswirkungen auf den SSD-Markt haben.

Micron liefert erste HBM4-Speicherchips aus

16. Juni 2025 - Der US-Halbleiterhersteller Micron hat seine ersten HBM4-Speicherchips ausgeliefert. Die High Bandwidth Memories speichern 36 GB und unterstützen eine Bandbreite von 2 TB/s.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Welche Farbe hatte Rotkäppchens Kappe?
Netzwerksicherheit mit TP-Link Omada
Generative KI im öffentlichen Sektor: Chancen und Herausforderung
Wenn das Netzwerk stillsteht, steht das ganze Unternehmen
Sicher genug!
Netzwerke für das intelligente Europa
Interview: Wie GKB und Inventx Banking gestalten
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER