cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
BACS stellt neues Konzept für Cybervorfälle in der Schweiz vor
Quelle: Depositphotos

BACS stellt neues Konzept für Cybervorfälle in der Schweiz vor

Das neue Konzept des BACS soll regeln, wie Wirtschaft, Kantone und Bund Cybervorfälle gemeinsam bewältigen. Es definiert Zuständigkeiten und einen gestaffelten Ablauf von alltäglicher Unterstützung bis zum Krisenstab des Bundesrats.
29. Oktober 2025

     

Ein neues Konzept des Bundesamts für Cybersicherheit BACS legt fest, wie Unternehmen, Kantone und Bund Cybervorfälle gemeinsam bewältigen. Es ordnet Zuständigkeiten und sieht ein klar abgestuftes Vorgehen vor. Nach Angaben des BACS stützt es sich auf das Informationssicherheitsgesetz von 2024 sowie auf die Cybersicherheitsverordnung und die Verordnung über die Krisenorganisation der Bundesverwaltung von 2025. Laut Mitteilung werden Vorfälle aus gesamtgesellschaftlicher Sicht in vier Stufen eingeordnet: gering, moderat, erheblich und kritisch.

Je nach Einstufung greifen unterschiedliche Abläufe. So soll bei der Stufe gering keine Koordination durch das Amt vorgesehen sein, bei moderat unterstütze das BACS die betroffenen Organisationen subsidiär, bei erheblich übernehme es die aktive Koordination. Erreicht ein Vorfall die Stufe kritisch, stellt das BACS nach eigenen Angaben einen Antrag an den Bundesrat zur Einsetzung eines Krisenstabs. Ausschlaggebend für die Einstufung seien die Zahl der betroffenen Organisationen in der Schweiz und die Auswirkung auf Wirtschaft und Bevölkerung.


Weiter heisst es, dass die Abläufe für die Stufen gering und moderat bereits eingespielt sind und die definierten Prozesse für die Stufen erheblich und kritisch mit dem vorliegenden Konzept weiter etabliert werden. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

BACS lanciert Phishing-Quiz

 21. Oktober 2025 - Für den Cyber Security Month fokussiert das BACS auf das Thema Phishing. Gemeinsam mit Netpathie ist dabei ein interaktives Quiz zum Thema Phishing entstanden.

BACS findet Sicherheitslücken in Open Source Software

 16. Oktober 2025 - Das Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) und das Nationale Testinstitut für Cybersicherheit (NTC) haben im Rahmen eines Pilotprojekts die Open-Source-Anwendungen Typo3 und QGIS auf Sicherheitslücken untersucht und solche auch gefunden.

BACS warnt vor neuer Kleinanzeigen-Masche

 8. Oktober 2025 - Betrüger auf Kleinanzeigen-Plattformen gehen einen Schritt weiter. Reagieren Verkäufer nicht auf falsche Zahlungslinks, werden sie immer häufiger gedrängt, eine Datei zu öffnen, die einen Info-Stealer einschleust und gespeicherte Passwörter, Finanzdaten und persönliche Informationen abgreift.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Vor wem mussten die sieben Geisslein aufpassen?
Netzwerke für das intelligente Europa
Interview: Wie GKB und Inventx Banking gestalten
Jetzt E-Days Webcasts online verfügbar
Circular IT: Effizienz trifft Nachhaltigkeit
Wenn Energienetze zu Datennetzen werden
Die Verbindung von Mensch und Technologie
Advertorial

Die Verbindung von Mensch und Technologie

Dieser Tage hätte man den Hauptsitz der Zurich Schweiz mit einem Tech-Inkubator verwechseln können: Kühlschränke gefüllt mit Energydrinks, Scrum-Boards gespickt mit farbigen Zettelchen und ein grosser, abgedunkelter Raum besetzt mit rund 100 Techies hinter ihrem Notebook. Es handelte sich aber vielmehr um den #ZHACK25, die zweite Ausführung des firmeneigenen Hackathons der Zurich Schweiz. Die Resultate nach zwei intensiven Tagen sind beeindruckend.
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER