BACS lanciert Phishing-Quiz
Quelle: BACS

Für den Cyber Security Month fokussiert das BACS auf das Thema Phishing. Gemeinsam mit Netpathie ist dabei ein interaktives Quiz zum Thema Phishing entstanden.
21. Oktober 2025

     

Für den aktuell laufenden Oktober – den Cyber Security (Awareness) Month – konzentriert sich das Bundesamt für Cybersicherheit BACS auf das Thema Phishing und richtet sich dabei im Speziellen an Jugendliche. Denn diese sind durch die mannigfaltigen Interaktionsmöglichkeiten im Online-Raum (Social Media, Chats, Gaming etc.) besonders exponiert – und damit auch gefährdet, Phishing zum Opfer zu fallen.

Augenmerk legt das Bundesamt dabei unter anderem auf "Oversharing": Je mehr Daten und Bilder junge Menschen von sich online preisgeben, desto einfacher wird es für Cyberkriminelle, gezielte Phishing-Angriffe zu planen und auszuführen. Und je persönlicher und genauer ein solcher Angriff gemacht ist, desto schwieriger wird es, ihn als Gefahr zu erkennen.


Als Massnahmen hat das BACS gemeinsam mit dem Nonprofit-Verein Netpathie und Jugendlichen verschiedene Aspekte von Phishing untersucht. Als Ergebnis sind nun verschiedene Inhalte rund um das Thema Phishing und ein interaktives Quiz entstanden.

Das Phishing-Quiz ist hier zu finden. (win)
