Fujitsu bringt wieder Laptops mit optischem Laufwerk
Quelle: Depositphotos

Fujitsu bringt wieder Laptops mit optischem Laufwerk

Was hierzulande praktisch nicht mehr existiert, steht in Japan offenbar nach wie vor hoch im Kurs: Die neueste Laptop-Linie FMV Note 5 von Fujitsu für den japanischen Markt ist mit optischen Laufwerken ausgestattet, bis hin zu einem Blu-Ray-Drive im Spitzenmodell.
27. Oktober 2025

     

Die neuste Laptop-Generation von Fujitsu wartet mit einem erstaunlichen Ausstattungsmerkmal auf: Die Serie FMV Note 5 enthält neben einer Windows-Hello-Webcam, einer Copilot-Taste, USB-C zum Laden des Akkus und AMD-Prozessoren bis zur Ryzen-7-7000-Familie ein optisches Laufwerk, nämlich ein Blu-Ray-Drive mit Super Multi-Drive Support. Dies gilt zumindest im Spitzenmodell A77-K3, das mit einem Ryzen 7 7735 U mit integrierter Radeon-680M-Grafik und 16 bis 64 GB RAM ausgestattet ist.


Weitere Merkmale sind ein 16-Zoll-Display mit WUXGA-Auflösung (1920x1200 Pixel), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, zwei USB-C-Anschlüsse, davon einer mit USB4-Unterstützung, HDMI-Port, SD-Kartenslot und Gigabit Internet. Den Luxus eines optischen Laufwerks erkauft man sich allerdings mit einem erheblichen Gewicht: Das Gerät wiegt 1,9 Kilogramm. Ab Werk vorinstalliert ist Windows 11 Home. Erhältlich sind das Spitzenmodell sowie die gesamte FMV-Note-5-Linie, die ansonsten mit Intel-Prozessoren der 13. Generation und mit CD/DVD-Drives ausgestattet ist, allerdings nur im Fujitsu-Heimatland Japan. (ubi)


