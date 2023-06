Fujitsu bringt uScale in die Schweiz

(Quelle: Fujitsu)

28. Juni 2023 - Fujitsu hat das as-a-Service-Angebot uScale jetzt auch in der Schweiz lanciert. Mit uScale bietet das Unternehmen seinen Kunden Agilität, um auf wechselnde Anforderungen zu reagieren und stellt Rechenzentrumsinfrastruktur gegen eine monatliche Gebühr ins eigene Rechenzentrum oder in eine Co-Location.

Fujitsu macht uScale ab sofort auch in der Schweiz verfügbar. Bei uScale handelt es sich um ein verbrauchsbasiertes und flexibles Infrastruktur-on-Demand-Modell, mit dem Fujitsu seinen Kunden Infrastrukturlösungen für ein Rechenzentrum on-premise als Service zur Verfügung stellt. Angesprochen werden damit Endkunden, für die eine komplette Migration in die Cloud kein Thema ist, die aber trotzdem ein flexibles Finanzierungsmodell suchen. So kontrollieren sie ihre Kosten, profitieren gleichzeitig von Wachstumsoptionen und halten Datensicherheitsstandards ein.Mit uScale definiert der Endkunde zusammen mit Fujitsu eine Mindestabnahmemenge sowie seine Peaks. Fujitsu stellt ihm dann die entsprechende Hardware ins Rechenzentrum, die seine Bedürfnisse sowie eine Skalierungsreserve für Spitzenlasten abdeckt. Effektiv bezahlen muss der Kunde allerdings nur, was er nutzt, wobei verschiedene Parameter zum Tragen kommen – etwa die Nutzung der HDDs, des RAM, der GPUs, Server-Knoten oder der Netzwerkkomponenten. Der Preis wird monatlich berechnet, ausgehend von der Mindestabnahmemenge und dem damit einhergehenden Mindestpreis. Nutzt der Kunde mehr Ressourcen, bezahlt er entsprechend auch mehr.