Fujitsu lanciert neue Mini-PC-Generation

(Quelle: Fujitsu)

13. Dezember 2022 - Fujitsu baut sein Rechnerportfolio um eine neue Generation an Esprimo-Mini-PCs (Bild) aus, die mit massig USB-Ports bestückt sind. Ebenfalls im Angebot findet sich eine neue Workstation.

Technologiekonzern Fujitsu hat sein Angebot an Desktops um neue Mini-PCs der Esprimo-Reihe ausgebaut. Diese werden insbesondere für den POS und für Empfangsbereiche, aber auch Rezeptionen und Büros angepriesen. Sie sollen kaum mehr Standfläche als ein Buch benötigen und können mittels USB-C-Kabel mit Strom versorgt und mit einem Display verbunden werden. Für den Anschluss von Peripheriegeräten stehen insgesamt acht USB-Anschlüsse bereit, genauso wie Bluetooth an Bord ist.Im Innern können die Rechner mit Intel- und AMD-Prozessoren ausgestattet werden. Zudem finden bis zu 64 GB RAM Platz und zwei SATA-Laufwerke, optional kann zudem auch ein optisches Laufwerk verbaut werden. Preise für die neuen Esprimo Mini PCs, die in insgesamt acht Varianten erhältlich sind, beginnen bei etwas über 900 Franken.Ebenfalls neu im Angebot von Fujitsu findet sich ausserdem die Workstation W5012, die mit Intels 12. Core-Generation und DDR5-Speicher bestückt ist und die auch auf den 24-Stunden-Betrieb ausgelegt wurde. Anschluss-seitig bietet die Workstation Thunderbolt 4 und bis zu vier Monitor- und elf USB-Ports. Ausserdem ist die Rede von "umfassendem Grafikkarten-Support". Preise für diesen Rechner starten bei rund 1600 Franken. (mw)