cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Studie: KI-Boom und Twint prägen den Schweizer E-Commerce
Quelle: Depositphotos

Studie: KI-Boom und Twint prägen den Schweizer E-Commerce

Die Onlinehändlerbefragung der Hochschule für Wirtschaft zeigt, dass KI in Schweizer Onlineshops schnell an Bedeutung gewinnt und Twint beim Online-Bezahlen 2025 erstmals an die Spitze rückt. Gleichzeitig hebt die Studie Effizienzgewinne hervor, weist aber auch auf Hürden bei Integration, Datenschutz und fehlendem Know-how hin.
16. Oktober 2025

     

Laut einer Studie der Hochschule für Wirtschaft (FHNW) breitet sich KI in Onlineshops rasant aus und Twint legt im Online-Payment deutlich zu. Erfasst wurden 643 Plattformen, mehrheitlich aus der Schweiz und überwiegend B2C. Zwei Drittel der Befragten erstellen Produktbeschreibungen mit KI, fast die Hälfte generiere Produktbilder per KI, und der Einsatz in SEO, Marketing, Programmierung und Analytics nehme zu. Bei Chatbots ist man laut Studie noch zurückhaltend im Einsatz, bei rund einem Viertel ist die Integration in Planung oder im Test.

Als Nutzen nennt die FHNW Zeit- und Kosteneinsparungen, effizientere Prozesse und bessere Google-Rankings. Bei den genutzten Modellen führt laut Studie ChatGPT mit 85 Prozent, gefolgt von Google Gemini mit 32 Prozent, Microsoft Copilot mit 28 Prozent und Perplexity.ai mit 20 Prozent. Neun von zehn Shops berichten der FHNW zufolge über Integrationshürden durch Zeitmangel, fehlendes Fachwissen, begrenzte Budgets und unklare Tool-Auswahl. 75 Prozent sehen Datensicherheit und Datenschutz als mittlere bis grosse Herausforderung. Zusätzlich nennt die Studie steigenden Wettbewerbs- und Preisdruck, schrumpfende Marketingbudgets bei steigenden Kosten, Fachkräftemangel sowie mehr Betrug und Cyberangriffe.


Zum Zahlungsverkehr hält die FHNW fest, dass Twint 2025 erstmals das meistgenutzte Online-Zahlungsmittel in der Schweiz ist. Bei Payment-Dienstleistern sieht die Studie Payrexx, Saferpay (Worldline), Postfinance Payment und Wallee vorne. Im Bereich Kaufen-auf-Rechnung beziehungsweise Späterzahlen liegen laut Studie Twint 30 Tage, Cembrapay, Klarna und die MF Group an der Spitze. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

Konsumausgaben-Index: E-Commerce weiter am Steigen

 30. Juni 2025 - Auf Basis von Wordline-Zahlungsdaten haben Professoren der Universität St. Gallen einen neuartigen Index für Konsumausgaben erstellt. Der Consumer Spending Index (CSI) wurde in der gesamten Schweiz erhoben und deckt den Zeitraum seit 2018 ab.

Ricardo als Digital Commerce Champion 2025 ausgezeichnet

 15. Mai 2025 - Die Auszeichnung als Digital Commerce Champion ging in diesem Jahr an Ricardo. Daneben wurden zahlreiche weitere E-Commerce-Anbieter ausgezeichnet.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Was für Schuhe trug der gestiefelte Kater?
Interview: Wie GKB und Inventx Banking gestalten
Jetzt E-Days Webcasts online verfügbar
Circular IT: Effizienz trifft Nachhaltigkeit
Wenn Energienetze zu Datennetzen werden
Die Verbindung von Mensch und Technologie
Advertorial

Die Verbindung von Mensch und Technologie

Dieser Tage hätte man den Hauptsitz der Zurich Schweiz mit einem Tech-Inkubator verwechseln können: Kühlschränke gefüllt mit Energydrinks, Scrum-Boards gespickt mit farbigen Zettelchen und ein grosser, abgedunkelter Raum besetzt mit rund 100 Techies hinter ihrem Notebook. Es handelte sich aber vielmehr um den #ZHACK25, die zweite Ausführung des firmeneigenen Hackathons der Zurich Schweiz. Die Resultate nach zwei intensiven Tagen sind beeindruckend.
T-Systems - Vertrauenswürdige KI aus der Schweiz
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER