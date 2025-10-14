cnt
Microsoft stellt MAI-Image-1 vor
Quelle: Microsoft

Microsoft stellt MAI-Image-1 vor

Microsoft hat mit MAI-Image-1 sein erstes vollständig intern entwickeltes Text-zu-Bild-Modell angekündigt, das auf LMArena in den Top 10 debütiert und laut Microsoft bald in Copilot sowie im Bing-Bildgenerator verfügbar sein soll.
14. Oktober 2025

     

Mit MAI-Image-1 bringt Microsoft ein eigenentwickeltes Bildgenerierungsmodell, das auf LMArena (Rangliste Text-to-Image KI's) unter die Top 10 kam und nach Angaben des Unternehmens zeitnah in Copilot und den Bing-Bildgenerator Einzug halten soll. Ziel ist laut Microsoft, kreativen, spürbaren Nutzen zu bieten und sich wiederholende oder generische Ergebnisse zu vermeiden. Dafür setze das Team auf eine sorgfältige Datenauswahl und eine Auswertung, die reale kreative Arbeitsweisen abbilde und Feedback aus der Kreativbranche einbeziehe.

Das Modell lege besonderen Fokus auf fotorealistische Darstellung, etwa bei Lichtstimmungen mit Reflexionen und bei Landschaften. Microsoft betont die Kombination aus Tempo und Qualität, damit Ideen schnell auf dem Bildschirm landen, Varianten rasch geprüft werden können und die Ergebnisse anschliessend in anderen Tools weiterbearbeitet werden.


Zum Umgang mit Sicherheit und Verantwortung erklärt das Unternehmen, MAI-Image-1 auf LMArena getestet zu haben, um so Erkenntnisse und Rückmeldungen zu sammeln. (dow)


