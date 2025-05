Ricardo als Digital Commerce Champion 2025 ausgezeichnet

Der Online-Marktplatz Ricardo ist Digital Commerce Champion 2025. Die Auszeichnung wurde am gestrigen 14. Mai im Anschluss an die Retail- und E-Commerce-Konferenz Score!, hinter der das Beratungsunternehmen Carpathia steht, in Zürich-Oerlikon verliehen. Begründet wird der Sieg von Ricardo damit, dass das Unternehmen auch über ein Vierteljahrhundert nach seiner Gründung grosse Innovationsfreude zeige und mit dem Secondhand-Geschäftsmodell den aktuellen Zeitgeist treffe. So nutze Ricardo auf www.ricardo.ch inzwischen AI-unterstütze Bilderkennung zur Vereinfachung der Angebotserstellung inklusive Preisvorschlag, bietet Features und Verkaufsprozesse, die jahrelang erprobt und optimiert wurden, und punkte daneben bezüglich Nachhaltigkeit. "Diese konsequente Ausrichtung auf smarte, nachhaltige und skalierbare Handelslösungen überzeugte die Jury", heisst es seitens Carpathia. Ricardo holte sich den Sieg 2025 vor Stöckli Swiss Sports (stoeckli.ch), Bühler (mybuhler.com) Hornbach Baumarkt (Schweiz) (hornbach.ch) sowie Kybun Joya Retail (kybun.swiss).



Nebst dem Digital Commerce Champion wurden unzählige weitere Preise in diversen Kategorien verliehen. Nachfolgend jeweils die drei Erstplatzierten jeder Kategorie:



Food & Gastronomy

1. Coop Genossenschaft: coop.ch

2. Farmy: farmy.ch

3. Zweifel Chips & Snacks: zweifel.ch



Category Leader

1. Feey: feey.ch

2. Transa Backpacking: transa.ch

3. Flaschenpost Services: flaschenpost.ch



D2C Brands & Hersteller

1. Stöckli Swiss Sports: stoeckli.ch

2. Feey: feey.ch

3. Namuk: namuk.com



Omni-Channel

1. Hornbach Baumarkt (Schweiz): hornbach.ch

2. Coop Genossenschaft: coop.ch

3. Stöckli Swiss Sports: stoeckli.ch



Small Business

1. Andtex: dreifeder.com

2. Dekowebshop: pluebel.ch

3. Kibemo: kibemo.ch



B2B Usability & Content

1. Hebetech: hbt-ag.ch

2. Bühler: mybuhler.com

3. Faserplast: faserplast.ch



B2B Service- & Prozessintegration

1. Hogalog: hogashop.ch

2. Bühler: mybuhler.com

3. Debrunner Acifer: d-a.ch



B2B Industrie & Hersteller

1. Bühler: mybuhler.com

2. R.Nussbaum: nussbaum.ch

3. Seilfabrik Ullmann: shop.usacord.ch



Marktplätze & Plattformen

1. Hogalog: hogashop.ch

2. Digt: brandsforemployees.ch

3. Bühler: mybuhler.com



AI Integration

1. Ricardo: ricardo.ch

2. Elektro-Material: elektro-material.ch

3. Brack.Alltron: brack.ch



Mobile Experience

1. Magazine zum Globus: globus.ch

2. Bühler: mybuhler.com

3. QoQa Services: qoqa.ch



Sustainable Business Model

1. Ricardo: ricardo.ch

2. Feey: feey.ch

3. Transa Backpacking: transa.ch



Sustainability Feature

1. Loopia: getloopia.ch

2. Transa Backpacking: transa.ch

3. Feey: feey.ch



Commercial Feature

1. Kybun Joya Retail: kybun.swiss

2. Stöckli Swiss Sports: stoeckli.ch

3. Coop Genossenschaft: coop.ch



Customer Support

1. Brack.Alltron: brack.ch

2. Transa Backpacking: transa.ch

3. Loeb: loeb.ch



Start-up

1. Marko Switzerland: marko.ch

2. Nexenic: steasy.ch

3. Wechange Global: moebel1.ch



Insgesamt gingen 140 Bewerbungen für die diversen Kategorien ein. (mw)