Powertoys 0.95 mit Light Switch und schnellerer Befehlspalette

Mit Version 0.95 für Powertoys führt Microsoft
einen neuen Light Switch ein, macht die Befehlspalette schneller und ergänzt Peek um den Aufruf mit der Leertaste. Laut Microsoft wechselt Light Switch den Modus nach festen Zeiten oder anhand von Sonnenauf- und -untergang mit optionalem Versatz. Auf Wunsch schaltet nur die Shell, nur Apps oder beides zwischen Light- und Dark Mode, und für den manuellen Wechsel lässt sich eine Tastenkombination setzen.
Die Befehlspalette erhält laut Bericht einen neuen Fuzzy-Matcher mit schlaueren Fallbacks und bricht alte Suchen ab, sobald neue Eingaben kommen. Microsoft betont, dass sich die Suche damit schneller und relevanter anfühlt.
Auch bei den Tools liefert Microsoft Updates. Die Funktion "Find my mouse" kann die Hervorhebung jetzt vollständig transparent darstellen. Bei Verknüpfungen lassen sich Konflikte im Dialog gezielt ignorieren und nicht mehr benötigte Shortcuts im Konfigurationsfenster löschen. Weitere kleinere Änderungen betreffen etwa den Mauszeiger mit separat einblendbaren Linien.
PowerToys 0.95 steht über die integrierte Updatefunktion sowie in unserer Freeware-Bibliothek zum Download
bereit. Alle Details und Fehlerbehebungen beschreibt Microsoft in den vollständigen Release Notes
.
(dow)