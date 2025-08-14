cnt
Powertoys 0.93 mit vereinfachter Benutzeroberfläche
Quelle: SITM

Powertoys 0.93 mit vereinfachter Benutzeroberfläche

Powertoys 0.93 verfügt über ein überarbeitetes GUI sowie viel Feinschliff bei der Befehlspalette.
14. August 2025

     

Microsoft hat die PowerToys in der Version 0.93 veröffentlicht. Das Update legt den Fokus aber nicht auf neue Features, sondern auf Usability. Die Entwickler haben die Benutzeroberfläche modernisiert, um die Bedienung zu vereinfachen. Die Rede ist von prägnanteren Beschreibungen der Menüpunkte und einer Verschlankung der Navigation. Ausserdem wirkt das GUI nun frischer und moderner.

Besondere Aufmerksamkeit hat im jüngsten Update die Befehlspalette erhalten. Gemäss den Release Notes wurden über 99 Probleme und Bugs behoben. Ausserdem verfügt Powertoys nun erneut über einen Verlauf der Zwischenablage; eine Funktion, die zwischenzeitlich verschwunden war. Darüber hinaus haben die Entwickler den Speicherbedarf der Applikation zur Startzeit um rund 15 Prozent reduziert. Ausserdem wird angegeben, dass die Ladezeit um 40 Prozent verkürzt worden ist.


Powertoys 0.93 steht in der Freeware-Library von "Swiss IT Magazine" zum Download bereit. (dok)


Weitere Artikel zum Thema

Powertoys 0.92: Performance-Verbesserungen und System-Tray-Toggle

 3. Juli 2025 - Die aktuellste Version von Powertoys macht keine grossen Schritte in Sachen Feature-Umfang. Verbesserungen an der Performance und einige Quality-of-Life-Verbesserungen stehen bei Version 0.92 im Fokus.

Powertoys sollen lästiges Copy/Paste-Problem beseitigen

 14. April 2025 - Künftig könnte Microsoft eine neue Funktion zum Advanced-Paste-Modul von Powertoys hinzufügen, die automatisch überflüssige Zeilenumbrüche aus Text entfernt, der von PDF-Dokumenten kopiert wurde.

Powertoys können bald Medien transcodieren

 3. Februar 2025 - Mit dem kommenden Powertoys-Update auf Version 0.89 erhält das Tool Advanced Paste die Möglichkeit, kopierte Audio- und Video-Dateien beim Pasten auch gleich zu transcodieren.


