Powertoys 0.93 mit vereinfachter Benutzeroberfläche

Microsoft hat die PowerToys
in der Version 0.93 veröffentlicht. Das Update legt den Fokus aber nicht auf neue Features, sondern auf Usability. Die Entwickler haben die Benutzeroberfläche modernisiert, um die Bedienung zu vereinfachen. Die Rede ist von prägnanteren Beschreibungen der Menüpunkte und einer Verschlankung der Navigation. Ausserdem wirkt das GUI nun frischer und moderner.
Besondere Aufmerksamkeit hat im jüngsten Update die Befehlspalette erhalten. Gemäss den Release Notes wurden über 99 Probleme und Bugs behoben. Ausserdem verfügt Powertoys nun erneut über einen Verlauf der Zwischenablage; eine Funktion, die zwischenzeitlich verschwunden war. Darüber hinaus haben die Entwickler den Speicherbedarf der Applikation zur Startzeit um rund 15 Prozent reduziert. Ausserdem wird angegeben, dass die Ladezeit um 40 Prozent verkürzt worden ist.
Powertoys 0.93 steht in der Freeware-Library von "Swiss IT Magazine" zum Download bereit
.
(dok)