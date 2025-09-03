cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Powertoys 0.94 bringt Suchfunktion
Quelle: Microsoft

Powertoys 0.94 bringt Suchfunktion

Microsoft hat Version 0.94 von Powertoys veröffentlicht. Das Update bringt eine Suchfunktion in den Einstellungen, eine Verwaltung von Shortcut-Konflikten sowie mehr Kontrolle über den Mauszeiger.
3. September 2025

     

Microsoft hat Version 0.94 der Powertoys für Windows veröffentlicht. Der neue Release bringt unter anderem eine Suchfunktion in den Einstellungen, dank der sich einzelne Optionen einfacher finden lassen. Die Suche unterstützt laut Dev Blog auch unscharfe Treffer, sodass auch ungenaue Eingaben zum Ziel führen.

Ebenfalls neu ist eine Funktion zur Erkennung von Tastenkombinationen, die bereits anderweitig belegt sind (Bild). Konflikte werden in den Einstellungen markiert und lassen sich über ein Dashboard verwalten und anpassen.


Beim Feature Mouse Pointer Crosshairs steht zudem ein sogenannter Gleitmodus für den Mauszeiger zur Verfügung. Damit lässt sich die Maus über wiederholtes Auslösen eines Shortcuts schrittweise bewegen und Klicks können gezielt ausgelöst werden.
Nebst diesen Neuerungen finden sich diverse Detailverbesserungen, die kompletten Release Notes finden sich an dieser Stelle. Powertoys 0.94 als Download gibt es in der gut sortierten Freeware Library von "Swiss IT Magazine".

Für die kommende Version 0.95 kündigt Microsoft unter anderem eine überarbeitete Benutzeroberfläche für den Keyboard Manager sowie ein neues Tool an, das den Wechsel zwischen hellem und dunklem Modus automatisch nach Zeitplan vornimmt. (mw)




Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Zwerge traf Schneewittchen im Wald?
Warum Unternehmen ihre Strategie überdenken müssen
Mehr Know-how durch USV-Beratung
Wie Agentic AI Unternehmensprozesse transformiert
E-Days LiveWebinar 2025: Spannende Technologie-Tracks
Edge AI: Intelligente Datenverarbeitung vor Ort
Ungewöhnliche Einblicke in LockBit
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER