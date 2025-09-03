Powertoys 0.94 bringt Suchfunktion

Microsoft hat Version 0.94 der Powertoys für Windows veröffentlicht. Der neue Release bringt unter anderem eine Suchfunktion in den Einstellungen, dank der sich einzelne Optionen einfacher finden lassen. Die Suche unterstützt laut Dev Blog auch unscharfe Treffer, sodass auch ungenaue Eingaben zum Ziel führen.
Ebenfalls neu ist eine Funktion zur Erkennung von Tastenkombinationen, die bereits anderweitig belegt sind (Bild). Konflikte werden in den Einstellungen markiert und lassen sich über ein Dashboard verwalten und anpassen.
Beim Feature Mouse Pointer Crosshairs steht zudem ein sogenannter Gleitmodus für den Mauszeiger zur Verfügung. Damit lässt sich die Maus über wiederholtes Auslösen eines Shortcuts schrittweise bewegen und Klicks können gezielt ausgelöst werden.
Nebst diesen Neuerungen finden sich diverse Detailverbesserungen, die kompletten Release Notes finden sich an dieser Stelle
. Powertoys 0.94 als Download gibt es in der gut sortierten Freeware Library
von "Swiss IT Magazine".
Für die kommende Version 0.95 kündigt Microsoft
unter anderem eine überarbeitete Benutzeroberfläche für den Keyboard Manager sowie ein neues Tool an, das den Wechsel zwischen hellem und dunklem Modus automatisch nach Zeitplan vornimmt.
(mw)