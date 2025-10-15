cnt
Logo Swiss IT Magazine
Toshiba kündigt 40-TB-HDDs per 2027 an
Quelle: Toshiba

Toshiba kündigt 40-TB-HDDs per 2027 an

2027 will Toshiba mit einer neuen HDD-Generation auf den Markt kommen, die 40 TB und mehr Kapazität bietet und in Rechenzentren zum Einsatz kommen soll. Möglich wird dies unter anderem durch das Stapeln von zwölf Magnetscheiben.
15. Oktober 2025

     

Toshiba hat verlauten lassen, als erstes Unternehmen der Speicherbranche Festplatten mit einem Stapel aus zwölf Magnetscheiben erfolgreich realisiert zu haben. Das neue Design basiert laut Toshiba auf einem weiterentwickelten 3,5-Zoll-Formfaktor und erweitert die bisherige Standardbauweise von Nearline-HDDs, die bislang zehn Disks umfasste. Die neue Generation von 3,5-Zoll-Festplatten soll ab 2027 mit einer Speicherkapazität ab 40 Terabyte für Rechenzentren verfügbar sein.

Die technologische Neuerung beruht auf einer Kombination aus MAMR-Technologie (Microwave-Assisted Magnetic Recording) und einem weiterentwickelten Aufbau des Disk-Stapels. Toshiba setzt dabei auf ein neues Glassubstrat, das anstelle von Aluminium verwendet wird. Dieses ermöglicht offenbar robustere und zugleich dünnere Scheiben. Zusätzlich wurden neue Spezialkomponenten entwickelt, die zur mechanischen Stabilität und verbesserten Rotationspräzision beitragen sollen.


Toshiba kündigt zudem auch an, die Integration der neuen Stapeltechnologie mit der HAMR-Technologie (Heat-Assisted Magnetic Recording) zu untersuchen. Ziel sei es, Speichersysteme mit höheren Kapazitäten zu entwickeln und die Gesamtbetriebskosten für Rechenzentren zu senken. Angaben dazu, welche Kapazitäten mit diesem Verfahren möglich wären, macht Toshiba nicht. (mw)


