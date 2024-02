Alle 30 Minuten ein Festplatten-Tausch: Backup-Anbieter veröffentlicht HDD-Statistik

Backup-Anbieter Backblaze hat Zahlen zu den HDD-Laufzeiten und -Wartungszyklen in seinen Rechenzentren für das Jahr 2023 veröffentlicht, die einen spannende Einblick in die Verlässlichkeit der Hardware verschaffen. Ergebnis der Drive Stats 2023 : 2023 musste das Unternehmen im Durchschnitt alle zwei Stunden und fünf Minuten eine Festplatte austauschen. Umgerechnet auf die 40-Stunden-Arbeitswoche ist das eine ausgefallene HDD alle 30 Minuten.Und anscheinend lässt die Zuverlässigkeit der Hardware immer weiter nach. So lag die durchschnittliche Annualized Failure Rate (AFR) 2023 über alle Modelle hinweg bei 1,7 Prozent. 2022 waren es hingegen noch 1,37 Prozent und 2021 gar 1,01 Prozent. Allerdings gibt Backblaze zu bedenken, dass sich über die Jahre auch das Durchschnittsalter der eigenen HDD-Flotte erhöht hat. Zum Stichtag 31. Dezember 2023 managte der Anbieter 2023 274'622 Drives, davon 4400 Boot Drives und 270'222 Data Drives. Zum Einsatz kamen wiederum 35 Modelle verschiedener Hersteller.