Western Digital trennt HDD- und Flash-Marken

Der Speicherhersteller Western Digital plant, eine zweite Firma für das Geschäft mit Flash-Speicher zu gründen. Damit werden die beiden Geschäftsbereiche HDD und Flash voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte des kommenden Jahres 2024 getrennt. Welche Auswirkungen der Schritt auf die Marken von Western Digital hat, ist indes nicht bekannt. Betroffen könnte etwa die 2015 übernommene Flash-Speicher-Marke Sandisk sein.Man wolle zwei separate Unternehmen mit einem marktspezifischen strategischen Fokus schaffen, heisst es in der Mitteilung des Unternehmens. Man habe die beiden Geschäftsbereiche intern bereits getrennt, so Western-Digital-CEO David Goeckeler. "Ausserdem verfügen wir jetzt über eine starke Produkt-, Betriebs- und Finanzführung, um diesen Plan erfolgreich umzusetzen. Jeder Geschäftsbereich ist in einer soliden Position, um aus eigener Kraft erfolgreich zu sein, und die Massnahmen, die wir heute ankündigen, werden jedes Unternehmen in die Lage versetzen, in den kommenden Jahren langfristig erfolgreich zu sein", so Goeckeler weiter.