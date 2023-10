Microsoft zeigt erstaunliches Potenzial von Speichermedien aus Glas

1,75 Millionen Songs beziehungsweise Musik für 13 Jahre oder doch 3500 Filme: Glasscheiben haben mittlerweile eine Speicherkapazität von mehreren Terabyte, wie Microsoft in einem Blog-Beitrag schreibt. Es ist ein enormes Potenzial für die Zukunft. Denn magnetische Speicher sind laut dem Research-Team der Redmonder zwar weit verbreitet, allerdings problematisch. Aufgrund ihrer begrenzten Lebensdauer müssten sie häufig neu kopiert werden, was im Laufe der Zeit den Energieverbrauch und die Betriebskosten erhöht."Magnetische Technologie hat eine begrenzte Lebensdauer", erklärt Ant Rowstron, Distinguished Engineer des Project Silica-Teams von Microsoft . "Man muss sie immer wieder auf neue Generationen von Datenträgern umkopieren. Ein Festplattenlaufwerk hält vielleicht fünf Jahre. Ein Band, nun ja, wenn man mutig ist, hält es vielleicht zehn Jahre. Aber wenn die Lebensdauer abgelaufen ist, muss man sie neu kopieren." Und das sei nicht nur schwierig, sondern auch nicht nachhaltig, wenn man bedenke, wie viel Energie und Ressourcen dabei verbraucht werden.Die neue Technologie kann laut Microsoft mithilfe eines Lasers hingegen riesige Datenmengen in Glasplatten von der Grösse eines Getränkeuntersetzers speichern und die Daten für Tausende von Jahren aufbewahren. Richard Black, Forschungsleiter von Project Silica, erklärt: "Mit dieser Technologie können wir Daten in der Gewissheit schreiben, dass sie unverändert und sicher bleiben, was einen bedeutenden Fortschritt bei der nachhaltigen Datenspeicherung darstellt." Einmal geschrieben, können die Daten im Inneren des Glases nicht mehr verändert werden.