Samsung präsentiert leistungsstarke SD-Karten

(Quelle: Samsung)

21. September 2023 - Samsung hat neue Speicherkarten für medienlastige Anwendungen präsentiert. Die Speicherkapazitäten und Lesegeschwindigkeiten sind besonders hoch.

Samsung hat sein neues Spitzen-Line-Up bezüglich Speicherkarten vorgestellt. Die Karten mit dem Namenszusatz Pro Ultimate sind als reguläre SD- oder MicroSD-Karte verfügbar. Bei den neuen Modellen handelt es sich um UHS-I-Speicherkarten, die vom südkoreanischen Hersteller mit einer Kapazität von 64 bis 512 Gigabyte angeboten werden, wobei die kleinste MicroSD-Karte bei 128 Gigabyte startet. Ferner bieten sie eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 200 MB/s, was gemäss Samsung die bislang höchste erreichbare Geschwindigkeit mit der UHS-I-Schnittstelle markiert. Mit diesen enormen Leistungsdaten bieten sich die SD-Karten für User an, welche mit hochauflösenden Bild- oder Video-Dateien arbeiten und auf einen schnellen Zugriff auf die gespeicherten Daten angewiesen sind.Samsung verspricht durch einen neuen, 28-nm-Controller (vormals: 55 nm) eine gesteigerte Energieeffizienz, wodurch der Akku des Endgeräts länger durchhalten kann. Darüber hinaus sind sie für eine höhere Anzahl an Schreib- und Löschzyklen ausgelegt, um die Langlebigkeit zu erhöhen. Und damit die wertvollen Daten nicht unterwegs verloren gehen, sind die Speichermedien gemäss Hersteller hart im nehmen: Sie überstehen Stürze aus eine Höhe von bis zu fünf Metern, sind bis zu zwei Meter Wassertiefe wasserdicht und halten Temperaturen von -25 bis 85 Grad Celsius stand.Die neuen Karten sind als SD-Karten ab sofort und als MicroSD-Karten ab Mitte Oktober verfügbar. Samsung gewährt eine 10-jährige Garantie auf die Speichermedien. Die günstigste SD-Karte (64 GB) kostet 16 Franken, die günstigste MicroSD-Karte (128 GB) 25 Franken. (dok)