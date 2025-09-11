KI in den USA schon wieder auf absteigendem Ast

Zeichnet sich in der Branche bereits ein Wendepunkt ab? Aktuelle Daten scheinen zumindest für die USA einen Rückgang der KI-Nutzungszahlen zu belegen, der dem Hype vieler Hersteller widerspricht. Wie "Futurism" berichtet
, zeigt eine Umfrage des US Census Bureau unter 1,2 Millionen US-Unternehmen vor allem für grosse Betriebe (ab 250 Beschäftigte) einen deutlichen Knick. Hier sank die AI Adoption Rate von knapp 14 Prozent im Juni auf 12 Prozent im August.
Zwar gibt in den meisten kleineren Unternehmen hingegen keinen Rückgang, jedoch stagnieren die Zahlen auch hier. Lediglich Kleinstbetriebe mit weniger als vier Mitarbeitenden zeigen eine Zunahme beim KI-Einsatz. Nachdem die Adoption Rate in den anderen Segmenten aber seit Monaten sukzessive gestiegen ist, stellt der jetzige Knick bei den grösseren Unternehmen einen klaren Einschnitt dar.
Ob der Nutzungsrückgang tatsächlich eine langfristige Entwicklung einläutet, können nur die nächsten Monate zeigen. Fakt ist jedoch, dass viele KI-Projekte im Unternehmensumfeld aktuell noch scheitern oder schlicht keine Früchte tragen. So zeigt beispielsweise eine aktuelle Studie des MIT (via
"fortune.com"), dass 95 Prozent der KI-Pilotprojekte keine spürbare Umsatzeffekte zur Folge haben.
(sta)