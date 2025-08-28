cnt
Swiss IT Magazine
0patch kümmert sich jetzt auch um Office 2016 und 2019
Quelle: Depositphotos

0patch kümmert sich jetzt auch um Office 2016 und 2019

Nach dem erweiterten Supportprogramm für Windows 10 offeriert 0patch nun ein vergleichbares Programm für Office 2016 und 2019. Die beiden Office-Versionen sollen mindestens weitere drei Jahre Unterstützung erhalten.
28. August 2025

     

Schon im April 2024 hat Microsoft angekündigt, den Support für Office 2016 und 2019 parallel zur Unterstützung für Windows 10 auslaufen zu lassen. Microsoft selbst hat bisher keine verlängerten Supportoptionen für die älteren Office-Versionen präsentiert, sondern schlägt schlicht den Umstieg auf Microsoft 365 vor.

Wie schon im Fall von Windows 10 springt nun auch bei Office ein Angebot von 0patch in die Bresche. Für Windows 10 bietet 0patch zusätzliche fünf Jahre an Support an. Neu offeriert das Unternehmen eine vergleichbare Option für Office 2016 und 2019: Die beiden Office-Ausgaben sollen für mindestens drei weitere Jahre unterstützt werden. Wenn der Markt es verlangt, will das Unternehmen diesen Zeitraum sogar verlängern. Und wie bei Windows 10 will 0patch dabei mit Micropatches arbeiten.


Laut der Ankündigung gibt es die zwei Varianten 0patch Pro für KMU und Einzelnutzer und 0patch Enterprise für mittlere und grosse Organisationen. Die Preise betragen rund 25 Euro pro Jahr und PC (Pro) oder rund 35 Euro pro Jahr und PC (Enterprise). Die Preise könnten sich in Zukunft ändern, merkt 0patch an und rät dazu, eher früher als später zu abonnieren. (ubi)


