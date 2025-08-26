cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Grok 2.5 istOpen Source, Grok 3 soll 2026 folgen
Quelle: Depositphotos

Grok 2.5 istOpen Source, Grok 3 soll 2026 folgen

Das letztjährige KI Modell Grok 2.5 von Elon Musks xAI ist jetzt als Open Source verfügbar. Es belegt 500 GB und benötigt für den Betrieb eine entsprechende GPU-Ausstattung.
26. August 2025

     

Elon Musk hat angekündigt, dass sein KI unternehmen xAI das große Sprachmodell Grok 2.5 als Open Source freigibt: "Das xAI Grok-2.5-Modell, das letztes Jahr unser bestes Modell war, ist jetzt Open Source. Grok 3 wird in etwa sechs Monaten als Open Source verfügbar sein", schreibt Musk in einem X-Post, der seit dem vergangenen Sonntag bereits über 2400 Antworten zählt. Mit dem Going Open Source folgt xAI anderen Entwicklern von KI-Modellen wie Meta, das schon mehrere Modelle als Open Source veröffentlicht hat.


Grok 2.5 ist demnach über die KI-Community Hugging Face verfügbar. Das Modell umfasst 42 Files, die zusammen 500 GB belegen, und erfordert in der Folge im Minimum acht GPUs mit 40 GB Videospeicher pro GPU. Die Leistung von Grok 2.5 soll derjenigen von GPT-4 entsprechen. Grok 3 kam bei xAI im Februar 2025 auf den Markt – sechs Monate ab jetzt lässt auf ein Open Sourcing des neueren Modells im Februar 2026 schliessen. Das aktuelle Modell von xAI ist Grok 4. Ende 2025 Jahr soll xAI Grok 5 lancieren, was Musk bereits früher in Aussicht gestellt hat. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Elon Musk will Microsoft mit Macrohard das Fürchten lehren

 25. August 2025 - Unter dem Markennamen Macrohard plant Elon Musks KI-Unternehmen xAI eine automatisierte Softwarefirma auf Basis von Grok, die alle Aspekte der Softwareentwicklung sowie weitere Bereiche mithilfe zahlreicher Agenten abdecken soll.

Private Grok-Chats öffentlich im Internet gelandet

 22. August 2025 - Hunderttausende private Chats mit dem xAI-Chatbot Grok sind öffentlich im Internet zu finden, darunter auch sensible und sogar verbotene Inhalte. Die User sollen nichts vom Upload gewusst haben.

xAI lanciert Grok 3

 18. Februar 2025 - xAI hat die jüngste Version Grok 3 vorgestellt. Dabei soll es sich um eine wahrheitsgetriebene, naturwissenschaftlich starke KI handeln, die verschiedene Modelle bietet.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Vor wem mussten die sieben Geisslein aufpassen?
Edge AI: Intelligente Datenverarbeitung vor Ort
Ungewöhnliche Einblicke in LockBit
Wie Unternehmen mit GenAI Wandel gestalten können
clavis IoT cloud
Souveräne KI: rechtskonform & verantwortungsvoll
15 Jahre Inventx: Beständigkeit im Wandel
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER