Grok 2.5 istOpen Source, Grok 3 soll 2026 folgen

Elon Musk hat angekündigt, dass sein KI unternehmen xAI
das große Sprachmodell Grok 2.5 als Open Source freigibt: "Das xAI Grok-2.5-Modell, das letztes Jahr unser bestes Modell war, ist jetzt Open Source. Grok 3 wird in etwa sechs Monaten als Open Source verfügbar sein", schreibt Musk in einem X-Post
, der seit dem vergangenen Sonntag bereits über 2400 Antworten zählt. Mit dem Going Open Source folgt xAI anderen Entwicklern von KI-Modellen wie Meta, das schon mehrere Modelle als Open Source veröffentlicht hat.
Grok 2.5 ist demnach über die KI-Community Hugging Face verfügbar. Das Modell umfasst 42 Files, die zusammen 500 GB belegen, und erfordert in der Folge im Minimum acht GPUs mit 40 GB Videospeicher pro GPU. Die Leistung von Grok 2.5 soll derjenigen von GPT-4 entsprechen. Grok 3 kam bei xAI im Februar 2025 auf den Markt – sechs Monate ab jetzt lässt auf ein Open Sourcing des neueren Modells im Februar 2026 schliessen. Das aktuelle Modell von xAI ist Grok 4. Ende 2025 Jahr soll xAI Grok 5 lancieren, was Musk bereits früher in Aussicht gestellt hat.
