Apple soll an ChatGPT-Konkurrenz arbeiten

Noch 2024 hat Apple sich deutlich geäussert, es werde keinen eigenen KI-Chatbot entwickeln. Dieses Bekenntnis scheint jetzt ins Wanken zu geraten, wenn es nach dem neuesten Power-On-Newsletter (Paywall) von Mark Gurman geht. Der "Bloomberg"-Journalist schreibt, Apple habe 2025 ein neues Team mit der Bezeichnung "Answers, Knowledge, and Information" etabliert, das an einer Reihe vom KI-Services arbeiten soll. Dazu gehört offenbar auch "eine neue, ChatGPT-ähnliche Sucherfahrung". Das Team steht unter der Leitung von Robby Walker, dem früheren Siri-Chef, den Apple vom Siri-Project entfernte und danach als Leiter der neuen AI Task Force einsetzte.Weiter schreibt Gurman, das Team entwickle eine "Answer Engine", die das Web durchforstet, um allgemeine Wissensfragen zu beantworten. Aktuell werde auch eine Standalone-App geprüft, dazu kommt laut dem Newsletter eine neue Backend-Infrastruktur, um die Suchfunktionen in künftigen Versionen von Siri, Spotlight und Safari zu verbessern. Das passt auch zur Ankündigung von Tim Cook anlässlich der kürzlichen Bekanntgabe der Quartalszahlen. Der Apple-CEO sagte, man werde das Investment in KI "signifikant" erhöhen und sei "sehr offen" für Übernahmen im KI-Sektor.Was die ChatGPT-Konkurrenz betrifft, dürfte ein eigener Apple-Chatbot noch Jahre in der Zukunft liegen. Das Wettrennen mit ChatGPT wird aber sicher interessant werden. (ubi)