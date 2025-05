Swisscom bietet neu Roaming ab 5.90 Franken für 1 GB

Zu guter Letzt passt Swisscom auch das Roaming bei seinen Mobile-Abos Blue S und L an. Ab dem 1. Juli 2025 bekommen Kunden von Blue Mobile S (49.90/Mt.) 1 GB Datenroaming pro Monat für die Nachbarländer Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich. Zusätzlich gibt es neu 100 MB pro Monat für alle übrigen Roaming-Zonen rund um den Globus. Und in Blue Mobile L (79.90/Mt.) sind neu zusätzlich 10 GB Datenvolumen pro Jahr in den USA, Kanada, Türkei, Albanien, Serbien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro und Nordmazedonien enthalten sowie 2,5 GB pro Jahr für alle übrigen Roaming-Zonen. (mw)