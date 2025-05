Windows 11 und Red Hat am Pwn2Own Berlin erfolgreich gehackt

Schon am ersten Tag des Hacker-Wettbewerbs Pwn2Own Berlin 2025 haben Hacker mehr als eine Viertelmillion US-Dollar an Preisgeldern gewonnen, wie zerodayinitiative.com berichtet . In der Kategorie Local Privilege Escalation fiel als erstes Red Hat Enterprise Linux for Workstations: Das Devcore Research Team (unter dem Namen "Pumpkin") nutzte eine Integer-Overflow-Schwachstelle aus und kassierte dafür 20'000 Dollar.Auch Hyunwoo Kim und Wongi Lee verschafften sich Root-Rechte auf einem Red Hat-System. Sie kombinierten eine Use-after-free-Schwachstelle mit einem Information Leak. Einer der verwendeten Fehler war jedoch ein sogenannter "N-Day" – also bereits bekannt, was zu einer Bug-Kollision führte. Anschliessend zeigte Chen Le Qi von Star Labs SG eine Exploit-Kette für Windows 11, die Use-after-free mit Integer Overflow kombinierte – und so Systemrechte erlangte. Dafür gab es 30'000 Dollar.