Google bringt Gemini Live in Chrome

Googles KI-Chatbot Gemini Live, mit dem Unterhaltungen auf natürliche Art und Weise geführt werden können, wird wohl bald schon via dem Browser Chrome auf dem Desktop zugänglich sein. Das geht aus Gerichtsunterlagen hervor, die im Rahmen des laufenden Kartellrechtsverfahrens in den USA publik wurden. Aus einem öffentlich zugänglichen Dokument kann dabei entnommen werden, dass Gemini Live in Google Chrome für den Desktop integriert werden soll und dass die Ankündigung für diese Integration auf der Entwicklerkonferenz Google I/O geplant ist, die am 20. Mai beginnt. Wie unter anderem "Heise.de" schreibt , soll Gemini Live als Widget auf Windows 10 und 11 bereitstehen, funktional der Mobile-Version entsprechen und auch in der Lage sein, den Bildschirminhalt des Browserfensters zu erkennen.Erst gestern wurde bekannt , dass Google Gemini auch auf Android Auto, TVs sowie via Wear OS auch auf Smartwatches bringen möchte. Samsung plant ausserdem, Gemini in den kommenden Monaten ebenfalls in Smartwatches und in Kopfhörer – beispielsweise die Galaxy Buds 3 – zu integrieren. Ähnliche Pläne gibt es auch bei Sony , wo Kopfhörer ebenfalls um KI angereichert werden sollen. (mw)