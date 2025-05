Android 16 mit neuem Design vorgestellt

Wie angekündigt hat Google heuer die Neuerungen der nächsten Android-Version bereits im Vorfeld seiner Entwicklerkonferenz I/O gezeigt. Im Zentrum dieser nächsten Android-Version, die die Versionssummer 16 trägt, steht das neue Design Material 3 Express. Google verspricht, dass der Nutzer mit Material 3 Express mehr Möglichkeiten zur Individualisierung bekommt, indem Nutzer ihr Gerät künftig stärker an ihren eigenen Stil anpassen können. Visuelle Elemente wie Animationen, Typografie und Farbschemata wurden überarbeitet. Android erhält zudem aktualisierte dynamische Farbthemen, reaktionsfähige Bedienelemente und eine betonte Typografie. Die Rede ist ausserdem von natürlicheren Bewegungen beim Interagieren mit Benachrichtigungen oder dem App-Umschalter sowie eine subtilere Tiefenwirkung durch weichere Übergänge. Benachrichtigungen sollen zudem übersichtlicher dargestellt werden, und Schnelleinstellungen lassen sich stärker personalisieren. Ein neues Feature namens Live Updates zeigt Fortschrittsinformationen in Echtzeit an – etwa bei Essensbestellungen oder Fahrdiensten.Auch auf Wear OS bringt Material 3 Expressive Verbesserungen. Das runde Display von Smartwatches soll stärker ins Design eingebunden sein, etwa durch Animationen, die der Bildschirmform folgen. Bedienelemente wie das Ziffernfeld oder Mediensteuerungen wurden überarbeitet und versprechen nun besseres haptisches Feedback sowie dynamische Farbanpassungen. Buttons, die sich der runden Form der Uhr anpassen, und optimierte Tiles sollen die Bedienbarkeit verbessern. Mit Wear OS 6 verspricht Google zudem eine gesteigerte Leistung und bis zu 10 Prozent längere Akkulaufzeit. Details zum neuen Design liefert Google via diverses Blog-Bost, die sich hier hier und hier finden.

Nebst dem neuen Design wird das Thema AI eine wesentliche Rolle in Android 16 spielen. Künftig soll Gemini nicht nur auf Smartphones, sondern auch auf Smartwatches, in Fahrzeugen, auf Fernsehern sowie auf künftigen Headsets und Datenbrillen verfügbar sein. Auf Wear OS Smartwatches soll die KI etwa sprachgesteuerte Aufgaben übernehmen und einfache Interaktionen wie Erinnerungen oder das Abrufen von Informationen aus verknüpften Apps direkt am Handgelenk erlauben. Auch im Auto soll Gemini zum Einsatz kommen. Auf Android Auto und Fahrzeugen mit Google Built-in ersetzt Gemini laut Blog-Post schrittweise den bisherigen Sprachassistenten und kommt zum Routen planen, Ladepunkte finden oder Nachrichten zusammenfassen und übersetzen zum Einsatz. Für Fernseher mit Google TV wird Gemini später im Jahr verfügbar sein. Die KI soll laut Google dabei nicht nur massgeschneiderte Film- und Serienempfehlungen liefern, sondern auch Lerninhalte kindgerecht aufbereiten, etwa durch gezielte YouTube-Videos.Ein weiteres Thema, das mit Android 16 adressiert wird, ist Sicherheit und Datenschutz. Auch hierzu gibt es einen separaten Blog-Post , in dem die geplanten Neuerungen erklärt werden. Spannend dabei etwa Schutzmassnahmen während Anrufen, die riskante Aktionen wie das Deaktivieren von Sicherheitsfunktionen oder das Sideloaden von Apps während Telefonaten mit Unbekannten blockieren. Die KI-gestützte Scam Detection in Google Messages soll neu auch komplexere Betrugsmaschen wie Krypto- oder Tech-Support-Scams entdecken. Mit dem Tool Key Verifier lassen sich Kontakte in verschlüsselten Chats verifizieren, um Identitätsdiebstahl zu verhindern. Rund ums Thema Diebstahlschutz verhindert Android 16 künftig die Nutzung von Geräten nach unautorisiertem Zurücksetzen und blendet Einmalpasswörter bei gesperrtem Bildschirm aus. Und Google Play Protect soll dank neuen Regeln manipulierte oder schädliche Apps schneller erkennen.Android 16 mit dem neuen Material-3-Express-Design wird als Beta in Kürze für Pixel-Smartphones erscheinen. Die finale Version wird im Laufe des zweiten Quartals erwartet – herumgereicht wird der 3. Juni als Release-Datum. (mw)