Meta droht Unterlassungsklage wegen KI-Training mit Nutzerdaten

Die NGO Noyb , die sich für Themen rund um Privacy und Datenschutz in Europa engagiert, hat eine Unterlassungsklage gegen Meta in Aussicht gestellt. Als Vorbote hat die Organisation nun eine Unterlassungsaufforderung in Form eines Abmahnschreibens an den US-Konzern geschickt. Dies, weil Meta angekündigt hat, ab Ende Mai die Daten von Instagram- und Facebook-Nutzern für das Training der eigenen Meta AI zu nutzen. Noyb stützt sich dabei auf die Opt-in-Regel der DSGVO: Wenn Daten von Nutzern abgegrast und für Dinge wie das KI-Training genutzt werden, müssen die Nutzer diesem Vorgehen bewusst zustimmen können. Meta hingegen setzt auf einen Opt-out-Prozess – man muss der Nutzung der eigenen Daten also proaktiv widersprechen. Dies soll laut der offiziellen Ankündigung von Meta zwar transparent sein, ein grosser Anteil der Nutzerschaft wird der Datensammlung in der Praxis damit aber wohl unwissend zustimmen, ohne sich mit dem Inhalt zu befassen.