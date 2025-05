Check Point: KI-gesteuerte Cyberattacken stark auf dem Vormarsch

Auf seiner Engage-Veranstaltung in Bern hat der Cybersecurity-Spezialist Check Point Software Technologies seinen ersten AI Security Report vorgestellt. Der bietet laut Check Point eine der bisher umfassendsten Analysen darüber, wie Cyberkriminelle künstliche Intelligenz ausnutzen und weist einen dramatischen Anstieg von KI-gesteuerten Angriffen wie Deepfakes, Data Poisoning, kriminelle und erschwingliche KI-as-a-Service-Angebote etwa für Phishing oder Sprachbetrug sowie das Aufkommen von "Dark LLMs" nach.Dass die Nutzung von KI in Unternehmen ein zweischneidiges Schwert ist, zeigt die Studie deutlich. So nutzen 51 Prozent der Unternehmen inzwischen monatlich KI-Tools, aber einer von 80 Prompts in Unternehmensnetzwerken enthält hochsensible Daten. Und 7,5 Prozent der KI-Interaktionen erfolgen mit potenziell sensiblen Inhalten und stellen so ein Compliance- und Datenleck-Risiko dar. Dazu kommt, dass der Markt für gestohlene KI-Zugänge boomt: Zugangsdaten für KI-Tools wie ChatGPT werden dem Bericht zufolge zunehmend über Phishing und Infostealer gestohlen, um Malware zu generieren oder Inhaltsbeschränkungen zu umgehen.