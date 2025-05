Windows 11 24H2 jetzt für die Allgemeinheit bereit

Die Geschichte von Microsofts neuester Windows-11-Version 24H2 ist seit dem ersten Release geprägt von zahlreichen Fehlern und Problemen, die Microsoft inzwischen offenbar für behoben erachtet. Denn der Hersteller hat entschieden, 24H2 sei jetzt bereit für die Allgemeinheit: "Windows 11, Version 24H2, auch bekannt als das Windows 11 2024 Update, ist allgemein verfügbar. Wir haben die letzte Phase des schrittweisen Rollouts für Version 24H2 über Windows Update in den Einstellungen erreicht." Der entsprechende Supportartikel führt im Detail aus, wie man zu Windows 11 24H2 kommt. Aber eigentlich ist dies gar nicht nötig, denn die neue Version erscheint automatisch in Windows Update, sofern das Zielgerät kompatibel ist. Die neue Version wird somit zu irgendeinem Zeitpunkt automatisch heruntergeladen und, falls man dies nicht zum Beispiel durch eine Update-Pause untersagt, installiert werden. Microsoft merkt denn im Supportartikel auch an, Geräte mit Windows 11 Home und 11 Pro, die nicht durch eine IT-Abteilung gemanagt werden, würden das Update automatisch erhalten.Interessant: Sobald das Update heruntergeladen ist, lässt sich die Installation zwar verschieben, aber nicht grundsätzlich ablehnen. Dies zumindest nicht auf einfache Art und Weise – unterbinden lässt sich die Installation nur über die Kommandozeile durch Stoppen des Windows Update Service. (ubi)