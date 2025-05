Wikipedia setzt bei KI-Strategie auf 'Humans first'

Die Wikimedia Foundation, die Stiftung hinter Wikipedia, bekennt sich zu einem "Humans first"-Ansatz. Damit reagiert sie auf die Frage, ob die Online-Enzyklopädie künftig auf KI statt auf menschliche Autoren setzen will. In einem Blog-Beitrag erteilt Wikimedia einer reinen KI-Strategie jedoch eine klare Absage und unterstreicht, dass entsprechende Technologien nur zum Einsatz kommen sollen, um Prozesse zu optimieren und den freiwilligen menschlichen Autoren so die Mitarbeit zu erleichtern."Wir werden KI einsetzen, um Funktionen zu entwickeln, die technische Hindernisse beseitigen, damit die Menschen, die den Kern von Wikipedia bilden, ihre wertvolle Zeit mit dem verbringen können, was sie erreichen wollen, und nicht mit der Frage, wie sie es technisch erreichen können", erklärt Wikimedia. Konkret sollen mühsame Routineaufgaben automatisiert, die Auffindbarkeit von Informationen auf Wikipedia erleichtert und der Wissensaustausch gefördert werden. Zudem plant Wikimedia ein angeleitetes Onboarding für neue Freiwillige."Wir werden einen menschenzentrierten Ansatz verfolgen und die menschliche Handlungsfähigkeit in den Vordergrund stellen; wir werden vorrangig Open-Source- oder Open-Weight-KI verwenden; wir werden Transparenz in den Vordergrund stellen; und wir werden einen differenzierten Ansatz in Bezug auf die Mehrsprachigkeit verfolgen, die ein grundlegender Bestandteil der Wikipedia ist", heisst es weiter im Blog-Beitrag. Eine detaillierte Übersicht über die eigene KI-Strategie stellt Wikimedia hier bereit. (sta)