Wingo-Abos werden teurer

Zahlreiche Mobilefunkanbieter in der Schweiz haben zuletzt Preiserhöhungen für seine Abos angekündigt – nun folgt auch Wingo . Wie die Swiscom-Billigmarke auf seiner Website schreibt , werden per 1. Juli die Preise für alle Handy-Abos um 1 Franken pro Monat erhöht. Dabei steigt sowohl der Listenpreis als auch der Promopreis. Wer sich also einen lebenslangen Rabatt auf sein Abo gesichert hat, bezahlt trotzdem mehr, denn die Lebenslang-Garantie bezieht sich nicht auf den Endpreis, sondern den effektiven Rabatt.Wingo schreibt zur Preiserhöhung ausserdem, dass gleichzeitig mit dem höheren Preis ab 1. Juli alle Wingo-Kunden auch das 5G-Netz von Swisscom nutzen können. Begründet wird die Preiserhöhung mit gestiegenen Betriebskosten, welche die Anpassung der Preise notwendig mache.Die Spezialisten von Moneyland haben die Preiserhöhung unter die Lupe genommen und schreibt , die Preiserhöhung betrage bis zu 4 Prozent und unter Berücksichtigung von Aktionsangeboten sogar bis zu 13,3 Prozent. Denn Wingo setze stark auf Aktionspreise und biete oft Rabatte von 50, 60 oder gar 70 Prozent.Moneyland-Telekom-Experte Ralf Beyeler kritisiert, dass Wingo seine Kundinnen und Kunden im Zusammenhang mit der Preiserhöhung nicht über das Sonderkündigungsrecht informiere. Gegenüber Moneyland.ch habe Wingo nämlich bestätigt, dass Kundinnen und Kunden aufgrund des in den AGB aufgeführten Sonderkündigungsrecht ihr Handy-Abo bis zum 1. Juli jederzeit bei Wingo per sofort kündigen können, ohne dass dafür Gebühren anfallen. Dass Wingo gar nicht über die Möglichkeiten zur Kündigung informiert, sei wenig kundenfreundlich, so Beyeler. (mw)