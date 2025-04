Whatsapp Web bekommt Sprach- und Video-Calls

Whatsapp Web bekommt eine lang erwartete neue Funktion: Fortan sollen sich auch im Browser Video- und Sprachanrufe abhalten lassen, wie "WABetainfo" schreibt. Gefunden wurden die Hinweise auf das Feature in einem aktuellen Beta-Build.Bisher waren Whatsapp-Anrufe auf dem Rechner ausschliesslich mit den beiden nativen Apps für Windows und MacOS möglich. Der Vorteil an der Integration in Whatsapp Web ist selbstverständlich, dass man sich als Nutzer keine zusätzliche Anwendung mehr herunterladen muss, um auch auf dem PC den vollen Funktionsumfang von Whatsapp nutzen zu können.Wann das Feature in einer produktiven Version von Whatsapp Web erscheint, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. (win)