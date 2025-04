Kritische Lücke in Whatsapp App für Windows

In Whatsapp für Windows klafft eine kritische Sicherheitslücke, wie Meta in einer kurzen Security-Meldung verkündet via "Bleepingcomputer"). Vom Leck (CVE-2025-30401) betroffen sind alle Versionen der Windows-App von Whatsapp vor der Version 2.2450.6. Beim Fehler geht es um das Handling von Whatsapp-App von Anhängen. Diese können auf den bisherigen Versionen der Anwendung bei gezielter Manipulation des Anhangs zur Ausführung von schädlichem Code führen, wenn sie innerhalb des Messengers manuell geöffnet werden.Gemeldet wurde die Lücke über das Bounty Program von Meta . Ob die Sicherheitslücke bereits ausgenutzt wurde, ist derweil nicht bekannt. Nutzer der Whatsapp-App für Windows sind dazu angehalten, schnellstmöglich das verfügbare Update für die Anwendung einzuspielen. (win)