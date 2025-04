OpenAI lanciert verbessertes GPT-4o-Modell

Neben dem kürzlich für Entwickler freigegebenen Modell GPT-4.1 mit einem Kontextfenster von einer Million Tokens hat OpenAI nun eine verbesserte Version des bei Usern beliebten Modells GPT-4o auf den Markt gebracht. Laut CEO Sam Altman wurden dabei "sowohl Intelligenz als auch Persönlichkeit" verbessert. Die neue GPT-4o-Variante ist aktuell den Nutzern von ChatGPT vorbehalten und (noch) nicht via API verfügbar.Open AI verkündet weiter, die Verbesserung bringe "bessere Vibes und Formatierung, bessere Intuition für die Bedürfnisse der Nutzer und andere qualitative Vorteile". Benchmarks hat OpenAI für die neue Variante noch keine geliefert. Laut Aidan McLaughlin, der bei OpenAI am Model Design arbeitet, ist die aktualisierte Version die schnellste, die OpenAI bisher geliefert hat.Eine weitere Neuerung des Generative-AI-Unternehmens: Der Recherche-Agent Deep Research, anfangs den ChatGPT-Abonnenten der höchsten Stufe vorbehalten und später auch für alle anderen zahlenden User (Pro, Team, Edu und Enterprise) verfügbar, wird durch eine Lightweight-Variante ergänzt. Diese nutzt statt des o3-Modells der grösseren Schwester das Modell o4-mini und soll sich so kostengünstiger betreiben lassen. Die Tiefe und die Qualität der Ergebnisse des ursprünglichen Agenten bleiben laut OpenAI erhalten, aber die Antworten können kürzer ausfallen. Deep Research Lightweight steht derzeit Plus-, Team- und Pro-Usern zur Verfügung. (ubi)