OpenAI plant möglicherweise eigenes soziales Netzwerk

OpenAI arbeitet offenbar an einem Prototyp eines sozialen Netzwerks, wie "The Verge" unter Berufung auf mit dem Thema vertraute Quellen berichtet . Das Netzwerk von OpenAI soll die Bilderstellungskompetenz von ChatGPT mit einem sozialen Feed kombinieren. Wie das Magazin weiter berichtet, hat Sam Altman persönlich ihm nahestehende Personen um Feedback zur neuen Funktion gebeten. Offiziell äussert sich das Unternehmen nicht zu den Plänen. Es ist daher auch noch unklar, ob OpenAI tatsächlich an einem eigenen sozialen Netzwerk arbeitet und ob es als separate Anwendung oder als integraler Bestandteil von ChatGPT gedacht wäre.Befeuert werden die Gerüchte von einer kürzlich getätigten Aussage von Altman auf X. Als Meta sagte, man werde eine konkurrierende App zu ChatGPT entwickeln, entgegnete Altman mit der Aussage: "Okay, vielleicht machen wir eine soziale App". Obwohl der Konkurrenzkampf mit den etablierten Tech-Grössen riesig wäre, so würde ein eigenes Netzwerk OpenAI helfen, an zusätzliche Echtzeitdaten zu gelangen, um damit wiederum seine KI-Modelle zu trainieren. (dok)