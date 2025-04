Neuer ChatGPT-Bildergenerator für alle User zugänglich

"ChatGPT-Bilderzeugung jetzt für alle kostenlosen Nutzer verfügbar!", schreibt OpenAI-CEO Sam Altman auf X – und kündigt damit die Öffnung des hauseigenen Bildergenerators basierend auf dem GPT-4o-Modell auch für ChatGPT-Nutzer ohne Abo an. Dieser breite Rollout war zuletzt aufgeschoben worden, da die Nachfrage seitens der zahlenden Nutzer bereits sehr gross war.Für Gratis-Anwender dürfte die Nutzung limitiert sein, auch wenn OpenAI keine genauen Details zu den Nutzungslimits nennt, aber von einem "eingeschränkten Zugriff" spricht. Altman hatte zuvor angekündigt, dass Nutzer der kostenlosen Version bis zu drei Bilder pro Tag generieren können. Wie "The Verge" schreibt , soll sich das auch in Tests bestätigt haben. Danach sei man zur kostenpflichtigen Version aufgefordert worden.Die Möglichkeit, Bilder mit dem GPT-4o-Modell direkt in ChatGPT zu erstellen, war am 25. März eingeführt worden. Davor wurden Bilder in ChatGPT mit DALL-E erstellt. Der direkt integrierte Bildergenerator soll nun deutlich bessere Resultate liefern als das bislang verwendete Modell.(mw)