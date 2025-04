In den vergangenen 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie der Video-Apps angeführt von SMPlayer, einem Video-Player, der vor kaum einem Format passen muss und dazu mit einigen Besonderheiten aufwarten kann.Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielte XMedia Recode, ein leistungsfähiges Konvertierwerkzeug, mit dem sich Videodaten auch bearbeiten lassen. Den dritten Platz belegt LosslessCut, ein Freeware-Tool für den verlustfreien Videoschnitt.Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Video-Apps präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)