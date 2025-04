Google Messages sagt Spam-Nachrichten den Kampf an

Google möchte es seinen Usern einfacher machen gegen unerwünschte Nachrichten, die über die App Google Messages eintrudeln, vorzugehen. Dies berichtet "Androidauthority". Wer als User eine automatisiert generierte Nachricht erhält, bekommt den Hinweis, "Abmelden, um keine weiteren Nachrichten zu erhalten" automatisch am Ende der Nachricht eingeblendet. Wenn darauf geklickt wird, öffnet sich ein Dialog, in dem nach dem Grund fürs das Abmelden gefragt wird. Die Antworten umfassen "Nicht angemeldet", "Zu viele Nachrichten", "Nicht länger interessiert", "Spam" und "Anderes".Wer letztere Option anklickt, kann einen eigenen Text verfassen und wer "Spam" anklickt hat zudem die Möglichkeit, den Absender zu melden und zu blockieren. Mit Hilfe dieses Features möchte Google das Abmelden von unerwünschten Nachrichten innert zwei Klicks ermöglichen. Wer sich abgemeldet hat, kann eine Wiederanmeldung jederzeit wieder in die Wege leiten. Die neue Funktion wird von Google in den nächsten Wochen für alle User ausgerollt. (dok)