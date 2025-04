Microsoft blockiert Teams-Nutzung bei veralteter App

Um die Sicherheit der User und ihrer IT-Umgebung zu erhöhen, forciert Microsoft die Nutzung einer aktuellen Version von Teams. Wie einer archivierten Meldung des Microsoft Admin Centers zu entnehmen ist, bekommen die Nutzer eine wiederkehrende Benachrichtigung, wenn die gegenwärtig im Einsatz befindliche Teams-App über 30 Tage veraltet ist. Eine Ausnahme bilden diesbezüglich VDI-Umgebungen (Virtual Desktop Interface), dort beginnen die Benachrichtungen bei 60 Tagen, nach denen ein Update erhältlich wäre.Wer nicht handelt, bekommt ab dem Zeitpunkt, an dem das Programm 90 Tage veraltet ist, eine Meldung zu sehen, dass die Nutzung von Teams aus genanntem Grund nicht mehr möglich ist. Die User haben dann die Wahl, entweder Teams zu aktualisieren, ihren IT-Administrator zu kontaktieren oder zu Teams Web zu wechseln. Microsoft wird diese Änderungen bis Mitte Mai für User der Windows- und Mac-App sowie für VDI-User ausrollen.Das Tech-Unternehmen schreibt ferner, dass Teams standardmässig so eingestellt ist, dass sich das Programm automatisch aktualisiert und dass die User dazu nichts weiter tun müssen. Administratoren seien angehalten, darauf zu achten, dass die App in der eigenen Organisation entsprechend eingestellt ist. Das Unternehmen beruft sich dazu auf seine Modern Lifecycle Policy, die besagt, dass eine Applikation wie Teams stets aktuell sein muss. (dok)