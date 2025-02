Teams bekommt Feed, ähnlich wie auf Facebook

Microsoft will Teams mit einem Facebook-ähnlichen Feed ausstatten, wie der Konzern bereits im vergangenen Sommer anlässlich der Ignite-Konferenz angekündigt hat. Wie jetzt "The Verge" (Paywall) mit Bezug auf Konzern-interne Quellen meldet , hat Microsoft unlängst mit Tests für einen integrierten Feed in Teams begonnen.Die Storyline-Funktion soll dabei aber nicht auf LinkedIn basieren, sondern auf der Kommunikationsplattform Viva Engage. Viva ist zwar in Teams bereits verfügbar, doch ist das Feature gut versteckt und über einen separaten Tab zugänglich. Jetzt will Microsoft die Storyline-Funktion von Viva Engage in die Haupt-Benutzeroberfläche von Teams einbinden. Hierfür soll der Button für neue Mitteilungen um die Möglichkeit erweitert werden, eine neue Storyline zu posten.Auch eine Following-Funktion soll implementiert werden, die es wie in Facebook oder Instagram ermöglicht, einer Person zu folgen. Alle Reaktionen oder Kommentare auf Beiträge sollen dabei im Teams Activity Feed angezeigt werden. Laut "The Verge" soll Microsoft auch an kostenpflichtigen Funktionen für Storyline arbeiten, inklusive der Möglichkeit für Premium-Nutzer, sich Profilanalysen anzeigen zu lassen. (rd)