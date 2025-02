Outlook-Kalender wird in Teams integriert

Geschäftskunden haben in Microsoft Teams ab sofort kompletten Zugriff auf den Outlook-Kalender, wie Microsoft in einem Blogbeitrag schreibt . Die Darstellung in Teams unterscheidet sich kaum von jener in Outlook. Es stehen die bekannten Ansichten – Monat, Woche, Tag – sowie die üblichen Filter zum Verschaffen einer besseren Übersicht zur Wahl. Copilot-Funktionen wie verwaltete Buchungen sowie ortsbasierte Funktionen wie Präsenz am Arbeitsplatz sind in Teams ebenfalls verfügbar. Mit einer Premium-Lizenz sind ausserdem erweiterte Funktionen wie Quick Book und Places Finder integriert.Die Kalendereinstellungen können an die eigenen Präferenzen angepasst werden, indem beispielsweise die Start- und Endzeiten für Ereignisse, Ortseinstellungen und mehr konfigurierbar sind. User können ihren Kalender auch für andere Kolleginnen und Kollegen in derselben Organisation freigeben. Zu guter Letzt lässt sich der neue Kalender als separates Fenster unabhängig von der Teams-Appöffnen.Um Zugriff auf den Kalender in Teams zu erhalten, muss man zum Reiter "Kalender" navigieren und anschliessend den virtuellen Schalter "Neuer Kalender" anklicken. (dok)