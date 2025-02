Microsoft Build findet vom 19. bis 22. Mai statt

Microsoft wichtigste Veranstaltung des Jahres, die Entwicklerkonferenz Build, wird heuer vom 19. bis am 22. Mai stattfinden. Das hat der Konzern via X verkündet. Über die Bühne gehen wird die Build 2025 erneut in Seattle, nahe des Microsoft-Hauptsitzes – im Seattle Convention Center.Details zum Programm nennt Microsoft noch keine, für Schlagzeilen sorgt aber allein schon die Tatsache, dass die Konferenz heuer einen Tag länger als üblich ist, was auf eine geballte Ladung an Ankündigungen schliessen lässt. AI wird mit Sicherheit die zentrale Rolle an der Entwicklerkonferenz spielen – so viel lässt sich auch ohne Programmankündigung schon festhalten. Als Slogan für die diesjähige Build hat Microsoft " We're building a new path forward" gewählt, auf der dazugehörigen Website kann man sich für Ankündigungen registrieren . (mw)