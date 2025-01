Teams mit flexiblerer Anzeige von Benachrichtigungen

Microsoft hat in einer Vorabversion von Teams die Möglichkeit eingeführt, dass User selber bestimmen können, wo Benachrichtigungen auf dem Bildschirm angezeigt werden. Wie der Konzern in einem Blog-Beitrag erklärt , kann durch die Positionierung der Benachrichtigungen in weniger exponierten Bereichen die Ablenkung verringert und dadurch die Konzentration erhöht werden. Auch soll sich die Produktivität verbessern lassen, indem Benachrichtigungen da angezeigt werden, wo sie am besten sichtbar sind und last but not least soll es die flexible Positionierung ermöglichen, den Arbeitsbereich optimal nach den individuellen Bedürfnissen zu gestalten.In den Einstellungen lässt sich unter dem Punkt Benachrichtigungen und Aktivitäten – Display neu die Position festlegen, wobei als Optionen die unteren und oberen Bildschirmecken zur Verfügung stehen.Um die neue Platzierungsmöglichkeit zu nutzen, muss man man bei Teams Public Preview oder Microsoft 365 Targeted Release angemeldet sein wie auch den neuen Teams-Client im Einsatz haben. Dazu muss administratorseitig in der Update Policy die Anzeige von Preview-Features aktiviert werden. (rd)