Teams bekommt Möglichkeit für SMS-Versand

Laut einem Bericht von " MSpoweruser ", der sich auf die Microsoft 365 Roadmap bezieht, bekommt Teams die Möglichkeit, SMS zu senden und zu empfangen. Das Feature soll im Februar ausgerollt werden, vorerst allerdings nur für Nutzer eines Microsoft Teams Calling Plans in den USA sowie in Kanada.Die SMS-Funktion ist dafür gedacht, mit Personen zu kommunizieren, die kein Teams benutzen. Der Versand und Empfang von SMS soll dabei auf unterschiedlichen Plattformen möglich sein – angefangen bei Teams auf dem Desktop über iOS und Android bis hin zum Mac. Aktuell schaut es laut "MSpoweruser" so aus, dass die Funktion für alle Abos verfügbar sein soll. (mw)