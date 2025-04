Windows Link ab sofort erhältlich

Der Thin Client Windows Link, der an der letztjährigen Ignite vorgestellt wurde, ist nun ab sofort erhältlich. Der lediglich 12 mal 12 Zentimeter grosse Rechner verfügt über kein eigenes Betriebssystem, sondern fungiert lediglich als Gateway in die Microsoft 365 Welt. Microsoft verspricht, dass die lokale Rechenleistung ausreicht, um zwei 4K-Bildschirme anzusteuern und Online-Konferenzen abzuhalten. Gemäss Microsoft ist Windows Link innert Sekunden arbeitsbereit und muss nie heruntergefahren werden. Da die Arbeit an den Microsoft 365 Account und nicht an das Gerät gebunden ist, kann man auch den Arbeitsplatz wechseln und genau an der Stelle fortfahren, an der man war.Der Client ist lediglich für die Geschäftskunden von Microsoft verfügbar und kann über die Microsoft Partner für Commercial-Produkte bezogen werden. Er verfügt über zwei USB-A-Anschlüsse, einen USB-C-Anschluss, eine Display-Port-Buchse, einen HDMI-Port sowie einen RJ45-Anschluss. Wi-Fi 6E sowie Bluetooth 5.3 sind ebenfalls an Bord. Der Preis ist vom Partner abhängig und beträgt rund 400 Franken. (dok)