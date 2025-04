Windows 11 überholt Windows 10 erstmals in der Schweiz

Im Hinblick auf das Support-Ende von Windows 10, welches im Oktober dieses Jahres ansteht, gewinnt Windows 11 weiter an Fahrt. In der Schweiz ist es nun endlich soweit: Windows 11 hat seinen Vorgänger überholt. Laut den Zahlen von Statcounter liegt Windows 11 hierzulande bei gut 49 Prozent und lässt Windows 10 mit rund 48 Prozent nun hinter sich.International ist die Umstellung bei weitem noch nicht so weit. Windows 11 liegt aktuell bei gut 42 Prozent aller Windows-Installationen, während Windows 10 nach wie vor recht deutlich führt und auf 54 Prozent aller Windows-Maschinen läuft. Doch auch hier zeigt sich ein klares Bild: Gegen Ende 2024 zeigte die Kurve zwar kurzzeitig in die entgegengesetzte Richtung und Windows 11 verlor sogar für einige Monate wieder Marktanteile an Windows 10. Hinsichtlich des gefährlich näherrückenden erzwungenen Wechsels im Herbst zieht die Umstellung nun aber offenbar wieder an und Windows 11 gewinnt wieder Marktanteile.Und im Vergleich zum Vorjahr ist der Anstieg beachtlich: Im März 2024 lag Windows 11 gerade einmal bei knapp 27 Prozent, obwohl das Betriebssystem schon seit 2021 zu haben ist und Microsoft immer wieder recht aggressiv für die Umstellung geworben hatte. (win)