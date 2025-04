Microsoft startet mit Quick Machine Recovery

An der Ignite-Konferenz vom Novemer 2024 hat Microsoft als Teil der Windows Resiliency Initiative ein neues Windows-11-Feature namens Quick Machine Recovery vorgestellt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Jetzt wird Quick Machine Recovery (QMR) offiziell lanciert – vorerst für Windows Insider im Beta Channel, demnächst wohl für die Allgemeinheit. Der Hersteller präsentiert die Neuerung als Tool, "das kritische Probleme auf Ihrem Gerät automatisch erkennt, diagnostiziert und behebt."Quick Machine Recovery soll User und Systemadministratoren davon entlasten, sich näher mit dem Windows Recovery Environment (WinRE) beschäftigen zu müssen. So soll das Tool die Behebung von Systemproblemen massgeblich erleichtern oder sogar die Arbeit daran durch automatisierte Fixes überflüssig machen. Das Tool soll auf Windows-11-Home-Geräten künftig standardmässig installiert sein, aber auch das IT-Team entlastend unterstützen. In einem Blogpost schreibt Microsoft zur Funktionsweise von QMR: "Wenn ein kritischer Bootfehler auftritt, ruft das Gerät WinRE auf, stellt eine Verbindung zum Netzwerk her und sendet Diagnosedaten an Microsoft , das dann über Windows Update gezielte Abhilfemassnahmen bereitstellen kann." Microsoft lädt IT-Administratoren dazu ein, QMR zu aktivieren, den eigenen Bedürfnissen anzupassen und zu testen. (ubi)